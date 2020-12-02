Как сообщает источник, "железнодорожники" выходили на связь с нынешним гендиректором "Спартака" Шамилем Газизовым по поводу возможного сотрудничества.
Говорится, что Газизов может уйти в "Локомотив", если "Локо" решит расстаться с Василием Кикнадзе, позиции которого не очень крепки в последнее время.
Переговоров, как сообщается, между Газизовым и "Локомотивом" еще не было.
Напомним, в СМИ появилась информация о возможном уходе Шамиля Газизова из московского "Спартака" с должности генерального директора. Главная причина - возвращение в "Спартак" на позицию спортивного директора Дмитрия Попова.
Источник: Чемпионат
Источник: "Локомотив" контактировал с Газизовым
"Локомотив" выходил на связь с генеральным директором "Спартака" Шамилем Газизовым, который близок к уходу из московской команды.
Фото: "Чемпионат"
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