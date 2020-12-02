Парфенов: "Динамо" ставит большие цели, но "Арсеналу" надо решать свои задачи

Главный тренер тульского "Арсенала" Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от ближайшего матча РПЛ против "Динамо".
Фото: РПЛ
"Тяжёлый матч, "Динамо" ставит большие цели перед собой, но нам надо решать свои задачи, ту ситуацию, в которую мы попали. Задача – привести ребят в порядок после сложного матча с "Зенитом".

Но есть время, я вижу отношение ребят, думаю, что проблем не должно быть", - сказал Парфенов.

В последнем матче в чемпионате России тульский "Арсенал" сыграл вничью против петербуржского "Зенита" (0:0).

У туляков набрано 14 очков после 16-ти матчей РПЛ. Команда Парфенова идет в зоне переходных матчей, на 13-м месте, в таблице Российской Премьер-лиги. От спасительного 12-го места, которое занимает "Химки", "Арсенал" отстает на 4 очка.

Матч 17-го тура против московского "Динамо" состоится 6 декабря в Москве. Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

Источник: пресс-служба ПФК "Арсенал"

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Теги: Парфенов Арсенал Динамо
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