Правый защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес стал обладателем ежегодной награды "Джентльмен года", сообщает телеграм-канал журналиста Василия Конова. Инициатором премии, которая вручается с 1994 года, является издание "Комсомольская правда".
Тройка финалистов, которую в 2020 году составили Фернандес, Георгий Джикия ("Спартак") и Матиас Норманн ("Ростов"), определялась голосованием болельщиков. Итогового победителя называет жюри, состоящее из футбольных тренеров, экспертов и журналистов, одним из которых является Конов.
Марио Фернандес стал лауреатом премии "Джентльмен года"
Обладателем ежегодной премии "Джентльмен года" в 2020 году стал защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес.
Фото: ПФК ЦСКА
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