Мяч Зобнина в матче с "Динамо" признан лучшим голом ноября по версии РПЛ (видео)

Роман Зобнин – автор лучшего гола ноября в #ТинькоффРПЛ! ?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 3, 2020
За гол Романа проголосовали представители РПЛ и болельщики, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали голос за момент Тимура Жамалетдинова ?#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/18fQ4D8abc
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Обладателем приза РПЛ за лучший гол месяца в ноябре стал полузащитник "Спартака" Роман Зобнин. Его мяч в ворота Антона Шунина, забитый на 85 минуте матча 15 тура чемпионата России "Спартак" - "Динамо" (1:1), признан лучшим совместным голосованием экспертов лиги, болельщиков и экспертов телеканала "Матч Премьер".