Мяч Зобнина в матче с "Динамо" признан лучшим голом ноября по версии РПЛ (видео)

Гол полузащитника Романа Зобнина, забитый в матче "Спартак" - "Динамо" (1:1), стал лучшим голом месяца в РПЛ.

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Обладателем приза РПЛ за лучший гол месяца в ноябре стал полузащитник "Спартака" Роман Зобнин. Его мяч в ворота Антона Шунина, забитый на 85 минуте матча 15 тура чемпионата России "Спартак" - "Динамо" (1:1), признан лучшим совместным голосованием экспертов лиги, болельщиков и экспертов телеканала "Матч Премьер".

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Теги: Спартак Динамо Зобнин
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