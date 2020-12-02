Мяч Зобнина в матче с "Динамо" признан лучшим голом ноября по версии РПЛ (видео)

Роман Зобнин – автор лучшего гола ноября в #ТинькоффРПЛ! ?



За гол Романа проголосовали представители РПЛ и болельщики, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали голос за момент Тимура Жамалетдинова ?#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/18fQ4D8abc — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 3, 2020

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