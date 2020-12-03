"Я 5-6 раз в неделю по часу бегаю в Удельном парке. Уже если не пробежишь, чувствуешь себя не очень хорошо. В какой-то момент посмотрел на себя в зеркало и понял, что хватит уже жрать, надо заниматься спортом. Удалось скинуть довольно внушительную сумму кг. Но еще есть к чему стремиться", — сказал Радимов в эфире "Радио Зенит".
Напомним, что во времена карьеры футболиста Владислав выступал за "Зенит", "Крылья Советов", "Левски", московское "Динамо", "Реал Сарагоса" и московский ЦСКА. Также он провел 33 матча в составе национальной сборной России.
Радимов: в какой-то момент посмотрел на себя в зеркало и понял, что хватит уже жрать
Тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рассказал, как ему удалось похудеть.
Фото: ФК "Зенит"
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