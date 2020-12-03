"Фламенго" не будет продлевать аренду Педро Роши

Нападающий " Спартака " Педро Роша по истечению срока аренды во "Фламенго" должен будет вернуться в московский клуб.

Фото: ФК "Фламенго"

Как сообщает источник, бразильский клуб не будут продлевать аренду 26-летнего футболиста из-за вылета из Кубка Либертадорес, который приведет к снижению доходов. "Красно-черные" сконцентрируются на том, чтобы сохранить в своих рядах других арендованных игроков - полузащитника Тьяго Майю и нападающего Педро.



В текущем сезоне Роша провел за "Фламенго" 7 матчей и сделал 1 голевую передачу. Его аренда в бразильском клубе рассчитана до конца текущего года.



Источник: UOL