Как сообщает источник, бразильский клуб не будут продлевать аренду 26-летнего футболиста из-за вылета из Кубка Либертадорес, который приведет к снижению доходов. "Красно-черные" сконцентрируются на том, чтобы сохранить в своих рядах других арендованных игроков - полузащитника Тьяго Майю и нападающего Педро.
В текущем сезоне Роша провел за "Фламенго" 7 матчей и сделал 1 голевую передачу. Его аренда в бразильском клубе рассчитана до конца текущего года.
Источник: UOL
"Фламенго" не будет продлевать аренду Педро Роши
Нападающий "Спартака" Педро Роша по истечению срока аренды во "Фламенго" должен будет вернуться в московский клуб.
Фото: ФК "Фламенго"
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