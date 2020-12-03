"Я очень хочу забивать чаще. Первый период в России был адаптационным, он уже почти закончился. Отдавал себе отчёт, что поначалу будет очень сложно. Сейчас я все лучше себя чувствую физически, понимаю ребят на поле. Много работаю над тем, чтобы больше и качественнее играть, реализовывать свои моменты", - рассказал футболист в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, что Гайч перешел в ЦСКА в минувшее трансферное окно из "Сан-Лоренсо". Стоимость сделки, по данным СМИ, составила около 9 млн евро.
В нынешнем сезоне 21-летний аргентинец принял участие в 15-и матчах во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Источник: официальный сайт ПФК ЦСКА
Гайч заявил, что почти адаптировался в России
Аргентинский форвард ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, как проходила его адаптация в России.
Фото: ПФК ЦСКА
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