Третью строчку топа занял московский "Спартак". Активнее, чем страницу красно-белых, смотрят лишь аккаунты "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны".
Источник: пресс-служба ФК "Спартак"
"Спартак" вошел в топ-3 клубов мира по активности подписчиков в TikTok
Компания Blinkfire analytics опубликовала рейтинг лучший футбольных клубов мира по взаимодействиям подписчиков в социальной сети TikTok.
Фото: ФК "Спартак"
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