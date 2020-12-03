"Спартак" вошел в топ-3 клубов мира по активности подписчиков в TikTok

Компания Blinkfire analytics опубликовала рейтинг лучший футбольных клубов мира по взаимодействиям подписчиков в социальной сети TikTok.

Фото: ФК "Спартак"