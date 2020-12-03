В понедельник форвард "железнодорожников" отправится на операцию в Рим, сообщает пресс-служба "Локомотива".
Отмечается, что Зе Луиш восстановится к зимним сборам.
В текущем сезоне РПЛ 29-летний Зе Луиш в составе "Локомотива" провел 6 матчей и забил 1 мяч.
Зе Луиш будет прооперирован
Нападающий "Локомотива" Зе Луиш получил травму в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зальцбургом" (1:3).
Фото: ФК "Локомотив"
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