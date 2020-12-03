По информации источника, немецкий специалист не нашел общий язык с функционером. В особенности это касается трансферной политики. Теперь, когда Газизов близок к уходу из "Спартака", Тедеско гораздо оптимистичнее смотрит на свое будущее в России.
Отмечается, что возвращение в московский клуб Дмитрий Попова на пост спортивного директора Тедеско наоборот встретил позитивно. С бывшим футболистом красно-белых и он, и помощник тренера Андреас Хинкель теперь смогут общаться на одном языке — испанском.
Напомним, что "Спартак" по итогам 16-и туров Российской Премьер-Лиги занимает 3-е место, набрав 32 очка. Столько же баллов имеют "Зенит" и ЦСКА. Красно-белые уступают своим главным конкурентам по дополнительным показателям.
Источник: Metaratings.ru
Источник: Тедеско с энтузиазмом воспринял информацию о скором уходе Газизова
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско положительно воспринял новость о возможной отставке Шамиля Газизова с должности генерального директора клуба.
Фото: ФК "Спартак"
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