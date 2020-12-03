"Чем может гордиться "Зенит" в еврокубках? Увы, ничем. Это просто стыдоба. Второй матч подряд Сергей Богданович [Семак] говорит, что пенальти подкосил "Зенит".
Не сомневаюсь, что Семак – тренер с интересными идеями, но сейчас в "Зените" что-то не работает.
Но самое интересное – назовите имя российского тренера, который мог бы прийти в "Зенит" после Семака. Наверное, только Черчесов. В противном случае нужен топ-иностранец", - приводит слова комментатора "Матч ТВ".
"Зенит" после поражения от "Брюгге" потерял шансы на попадание в весеннюю стадию еврокубков. Сине-бело-голубые второй сезон подряд занимает последнее место в группе Лиги чемпионов. Напомним, что соперниками петербургского клуба помимо "Брюгге" были "Лацио" и дортмундская "Боруссия".
На фоне выступления "Зенита" в Лиге чемпионов в СМИ стала обсуждаться возможная отставка Семака. Его действующий контракт рассчитан до лета 2022 года.
В чемпионате России подопечные Семака занимают первое место после 16-и туров, имея в своем активе 32 очка.
Генич: после Семака в "Зенит" лишь Черчесов может прийти из россиян. Иначе нужен топ-иностранец
Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич поделился мнением о перспективах главного тренера "Зенита" Сергея Семака в петербургской команде.
Фото: "Коммент.Шоу"
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