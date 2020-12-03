- Готов ли заменить Соболева и играть в нападении до конца года? Если тренерский штаб решит, что меня нужно выпускать вперёд - конечно, выйду и сыграю. От такого опыта игры в атаке я бы не отказался. Но, думаю, больше пользы я принесу, если буду играть на своей привычной позиции центрального защитника, - передает слова Кутепова "Чемпионат".
Центральный защитник "Спартака" Илья Кутепов в текущем сезоне получает довольно мало игрового времени - футболист принял участие только в 7 матчах, 5 из которых состоялись в рамках Российской премьер-лиги, а 2 - в Кубке России. В домашнем матче 16 тура РПЛ против волгоградского "Ротора" (2:0) главный тренер красно-белых Доменико Тедеско выпустил 27-летнего Кутепова на поле в концовке матча, дав ему задание сыграть в нападении и прессинговать защитников гостей. На послематчевой пресс-конференции наставник "Спартака" заявил, что может и в дальнейшем использовать Илью в качестве нападающего.
Кутепов: не отказался бы от опыта игры в атаке. Но на привычной позиции принесу больше пользы
Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал о том, готов ли он играть на позиции центрфорварда.
Фото: ФК "Спартак"
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