Кутепов: не отказался бы от опыта игры в атаке. Но на привычной позиции принесу больше пользы

Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал о том, готов ли он играть на позиции центрфорварда.
Фото: ФК "Спартак"
- Готов ли заменить Соболева и играть в нападении до конца года? Если тренерский штаб решит, что меня нужно выпускать вперёд - конечно, выйду и сыграю. От такого опыта игры в атаке я бы не отказался. Но, думаю, больше пользы я принесу, если буду играть на своей привычной позиции центрального защитника, - передает слова Кутепова "Чемпионат".

Центральный защитник "Спартака" Илья Кутепов в текущем сезоне получает довольно мало игрового времени - футболист принял участие только в 7 матчах, 5 из которых состоялись в рамках Российской премьер-лиги, а 2 - в Кубке России. В домашнем матче 16 тура РПЛ против волгоградского "Ротора" (2:0) главный тренер красно-белых Доменико Тедеско выпустил 27-летнего Кутепова на поле в концовке матча, дав ему задание сыграть в нападении и прессинговать защитников гостей. На послематчевой пресс-конференции наставник "Спартака" заявил, что может и в дальнейшем использовать Илью в качестве нападающего.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Кутепов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Защитник "Тамбова" Ойеволе: если выйдем на матч со "Спартаком", будем играть на победу
Губернатор Самарской области: впредь "Крылья Советов" будут жить по средствам 2
Кутепов: не отказался бы от опыта игры в атаке. Но на привычной позиции принесу больше пользы 1
Корнаухов: уровень игроков ЦСКА не позволяет им реализовывать моменты 1
Геркус - о выступлении клубов РПЛ в еврокубках: соревнование по самоуничтожению, саботаж, предательство 1
Гончаренко: проблема Чалова - в открывании, Гайчу нужен месяц полноценной подготовки 4
Защитник ЦСКА Магнуссон: мы разочарованы. Так много моментов во всех матчах - и последнее место в группе 7
Писарев: впечатление, что ЦСКА и "Зенит" из двух фронтов выбрали внутренний чемпионат 10
Гончаренко: игроки меня понимают, но затем случаются провальные действия
Бубнов: непопадание ЦСКА в плей-офф Лиги Европы второй год подряд - очевидный провал 2
Беспобедная домашняя серия ЦСКА в Лиге Европы составляет 8 матчей и почти 3 года 5
"Наполи" не смог обыграть "АЗ", "Байер" победил "Ниццу"
"Арсенал" разгромил "Рапид", "Рома" обыграла "Янг Бойз"
Мостовой - о матче ЦСКА с "Вольфсбергом": уже австрийцы учат нас, как играть в футбол 3
Губерниев - о ЦСКА: когда-нибудь дождемся отставки? 13
Гончаренко прокомментировал слабую игру Чалова и Гайча 9
Гончаренко: ни одного гола в 3-х домашних матчах ЛЕ - это катастрофа 10
ЦСКА выиграл 1 из последних 11 матчей в ЛЕ 1
Порадовались и хватит. ЦСКА напомнил, что Лига Европы – тоже не наш турнир 9
ЛАСК сенсационно сыграл вничью с "Тоттенхэмом" и другие результаты Лиги Европы 1
"Заря" обыграла "Лестер", "Брага" оказалась сильнее АЕКа Карреры
ЦСКА проиграл "Вольфсбергу" и потерял шансы на выход из группы 71
Данни: Вендел скоро раскроется в России, вот увидите 3
"Аталанта" Миранчука объявила лучшего игрока команды в ноябре 3
Бывший игрок "Рубина" может возглавить сборную Сербии
"Барселона" и Дембеле ведут переговоры о продлении контракта
Генич: после Семака в "Зенит" лишь Черчесов может прийти из россиян. Иначе нужен топ-иностранец 39
Данни: "Зениту" не хватило Дзюбы в матче с "Брюгге" 5
Источник: Тедеско с энтузиазмом воспринял информацию о скором уходе Газизова 18
Уткин: "Зенит" на правильном пути. Нужно просто разогнать к хренам эту школу, дублеров в мешок и в Неву в прорубь 40
Все новости
-