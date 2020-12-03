Кутепов: "Ростов" нас просто перебегал. У "Спартака" сказался на игре недонастрой

Центральный защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал о причинах поражения своей команды в домашнем матче 13 тура РПЛ против "Ростова" (0:1).
Фото: РПЛ
- Разбирали ли мы причины того, что не справились с прессингом "Ростова" и не могли выйти в атаку? Их было несколько, в том числе и недонастрой. Даже если взять пробег: у нас он меньше, чем у соперника. Скорее всего, это и сказалось на игре. "Ростов" нас просто перебегал, поэтому и не получалось выходить из-под прессинга, - цитирует Кутепова "Чемпионат".

В матче 13 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Ростов", который состоялся 31 октября и закончился со счетом 0:1, гости одержали победу за счет эффективного высокого прессинга. Единственный гол в этой игре был забит на 26 минуте встречи - отличился полузащитник ростовчан Павел Мамаев. "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 16 матчах 32 очка - столько же баллов у стоящих выше красно-белых "Зенита" и ЦСКА. "Ростов" в последнем матче разгромил дома "Динамо" (4:1) и с 29 очками находится на четвертой строчке.

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Теги: Спартак Ростов Кутепов
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