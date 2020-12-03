"Вариант с "Краснодаром" появился первым, еще летом. Я лично не общался с представителями клуба, все через агента. Интерес был, переговоры велись. Потом пришло "Динамо". Тоже с конкретикой. Я общался с руководством "Спартака". Сказал, что не хочу продолжать карьеру так, как она складывается сейчас, оставаться без практики. Но все трансферы были заблокированы. Сказали, что Федун хочет видеть меня в клубе.
Планы на зимнее трансферное окно — такие же, как и летом. Оставаться без игровой практики бессмысленно. Если ничего не поменяется, буду общаться с руководством — как договоримся", - приводит слова Кутепова "Чемпионат".
Напомним, что Кутепов выступает за "Спартак" с 2012 года. В составе красно-белых защитник стал чемпионом России в сезоне-2016/2017, а также обладателем Суперкубка страны в 2017 году.
При Доменико Тедеско 27-летний футболист редко появляется в стартовом составе московской команды. В нынешнем сезоне Кутепов принял участие в 7-и матчах во всех турнирах и результативными действиями не отличился. Отметим, что в игре РПЛ против "Ротора" (2:0) в концовке встречи Илья вышел на замену и исполнил роль нападающего. Ресурс transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кутепова в 2 млн евро.
Кутепов: были варианты с "Краснодаром" и "Динамо", но Федун видит меня в "Спартаке"
Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал, какие варианты продолжения карьеры у него были в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"
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