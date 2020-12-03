"Москва — красивый город, мне здесь нравится. Я рад, что могу концентрироваться на игре. Хочу помогать клубу и партнерам по команде, хочу побеждать.
РПЛ — классная лига. Постепенно привыкаю и получаю радость от футбола. Но погода… Сколько сейчас градусов, минус 6? Слышал, будет еще хуже. Что тут скажешь… Надо привыкать", - сказал Мозес в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, что Мозес перешел в "Спартак" в минувшее трансферное окно на правах аренды до конца сезона из лондонского "Челси" с возможностью выкупа. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний нигериец принял участие в 6 матчах, в которых отличился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Ресурс transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 6 млн евро.
Источник: официальный ютуб-канал ФК "Спартак"
Мозес - о погоде в России: слышал, будет еще хуже. Надо привыкать
Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес рассказал, как адаптируется в России с учетом наступающих холодов.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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