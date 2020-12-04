"Ожидаем хорошей игры, "Арсенал" хорошо организован. Они команда, которая хорошо обороняется, они показали это против "Зенита". Если мы будем правильно занимать позиции и выстроим свою игру, то игра хорошо сложится. Так как это последняя игра перед нашими болельщиками в этом году, мы ставим перед собой цель сыграть быстро и заработать три очка", - сказал Шварц на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, что встреча бело-голубых с тульской командой состоится 6 декабря на "ВТБ Арене" в Москве. Главным арбитром матча назначен Василий Казарцев. Стартовый свисток игры прозвучит в 16:30 по московскому времени.
"Динамо" по итогам 16-и туров занимает 5-е место в РПЛ, набрав 27 очков. Тульский "Арсенал" имеет в своем активе 14 очков и располагается на 13-й строчке.
Источник: официальный ютуб-канал ФК "Динамо" (Москва)
Шварц поделился ожиданиями от матча с "Арсеналом"
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц прокомментировал предстоящий матч с тульским "Арсеналом" в 17-м туре Российской Премьер-Лиги.
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