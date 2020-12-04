Суд по делу Широкова снова перенесен

Судебное заседание по делу бывшего игрока сборной России Романа Широкова об избиении футбольного арбитра Никиты Данченкова отложено до 11 декабря.

Сообщается, что для следующего заседания будут вызывать свидетелей.



Напомним, что до сегодняшнего дня судебное заседание проводилось 25 ноября, в ходе которого Широков поддержал ранее заявленное им ходатайство на стадии предварительного расследования об особом порядке судебного разбирательства. Сторона потерпевшего возражала и просила рассмотреть дело в общем порядке.



Источник: телеграм-канал "Ложа прессы"