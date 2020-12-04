"Я уже на все вопросы ответил. Не знаю, что люди хотят получить. Вот вы идёте за мной и звёзд пропустите. Я-то с вами всегда буду, а они тут на пару-тройку раз. Дайте им возможность насладиться", - сказал Широков.
Напомним, Роман Широков участвовал в матче любительских команд "Матч ТВ" и "Ничего Обычного". В одном из эпизодов встречи Широков посчитал, что на нем нарушили правила в штрафной площади. Судья Никита Данченков не стал ставить пенальти, Широков начал оскорблять Данченкова, и после того, как Широкову была показана красная карточка, Роман избил арбитра.
Судебное заседание по делу бывшего игрока сборной России сегодня было отложено до 11 декабря.
Источник: Чемпионат
Широков обратился к журналистам
Экс-футболист сборной России Роман Широков сделал заявление после судебного заседания по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова.
Фото: РФС
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