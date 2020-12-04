"Отсутствие свидетелей с моей стороны? Некрасивый поступок. Но, к сожалению, он произошел. Я не отрицаю, что это я сделал. Поэтому какие тут могут быть свидетели.
Мешает ли сегодняшняя ситуация? Честно говоря, не знаю. Возможно, помешает. Возможно, были бы какие-то предложения по работе, но пока такие обстоятельства", - сказал Широков.
Напомним, Роман Широков, выступая за команду "Матч ТВ" в матче любительского турнира, избил арбитра встречи Никиты Данченкова. По мнени. Широкова, во встрече с командой "Ничего обычного" на нем были нарушены правила в штрафной площади соперника. Судья Данченков пенальти ставить не стал, за что Широков его стал оскорблять. После показанной красной карточки, Роман Широков избил Данченкова.
Судебное заседание по этому делу отложено до 11 декабря.
Источник: Sport24
"Возможно, это ситуация помешает в жизни". Широков - об избиении судьи Данченкова
Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал ход судебного разбирательства по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова.
Фото: Василий Пономарёв/Sportbox
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