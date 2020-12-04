"Малком ходит по полю пешком. На это смотрят другие, которые пашут на поле, но у них нет такого класса, как у него. А играет Малком. Если ты получаешь больше 5 млн евро, имей совесть и пробегись хоть немного.
Если он будет так ходить по полю и не приносить пользу, то я не знаю. Плюс вопрос, есть ли у Семака тот кредит доверия, чтобы посадить его на замену", - сказал Быстров.
Малком перешел из "Барселоны" в "Зенит" в 2019 году за 40 млн. евро. В составе петербургской команды бразилец за все время выступлений провел 30 матчей, забив пять мячей. А в текущем сезоне у него в 15 матчах один забитый гол.
Петербургский "Зенит" второй год подряд в группе Лиги чемпионов занимает четвертое место. В нынешнем розыгрыше после пяти проведенных встреч у команды Семака всего одно набранное очко, в последнем матче петербуржцы уступили на выезде "Брюгге" (0:3).
Ближайший матч у "Зенита" против "Урала" в РПЛ. Игра пройдет 5 декабря и начнется в 19:00 мск.
Источник: Матч ТВ
"Если получаешь больше 5 млн. евро, имей совесть и пробегись хоть немножко". Быстров - о Малкоме
Экс-полузащитник "Зенита" Владимир Быстров высказал мнение об игре Малкома в составе петербуржской команды.
Фото: Чемпионат
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