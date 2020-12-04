Как утверждает источник, информация о возможной отставке Сергея Семака с поста главного тренера петербуржского "Зенита" не соответствует действительности.
Руководство "сине-бело-голубых" не планирует в ближайшее время производить тренерскую рокировку. У Семака есть полный кредит доверия в команде. На ближайшем совете директоров главный тренер "Зенита" сделает подробный анализ еврокубковой кампании.
Напомним, этим летом Сергей Семак продлил контракт с "Зенитом" по схеме "2+1". Под руководством Семака "Зенит" становился чемпионом России в 2019 и 2020 году.
В нынешнем сезоне "Зенит" снова занял 4-е место в группе Лиги чемпионов и не сумел выйти в еврокубковую весну.
В чемпионате России после 16-ти туров петербуржцы идут в лидирующей тройке, в которую также входят ЦСКА и "Спартак". В активе "Зенита" 32 очка. В ближайшем туре РПЛ петербуржский клуб сыграет против "Урала" на своем поле. Начало матча в 19:00 мск.
Источник: Bobsoccer
Источник: Семак будет тренировать "Зенит" до конца контракта
Главный тренер петербуржского "Зенита" Сергей Семак останется на своем посту, несмотря на неудачные результаты команды.
Фото: ФК "Зенит"
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