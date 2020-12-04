"Хотел бы я жить вечно? Я никогда об этом не задумывался, но нет. Мне кажется, что это совсем не интересно. Интереснее сделать всё за отведённое тебе время.
Мечта? В карьере – уехать в европейский чемпионат. В жизни – большой дом и большая семья", - сказал Миранчук.
В этом сезоне Антон Миранчук сыграл в составе "Локомотива" 20 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.
Всего за "Локомотив" он провел 123 матча, забив 30 мячей.
Следующий матч у "железнодорожников" пройдет 5 декабря. В матче 17-го тура РПЛ "Локомотив" примет казанский "Рубин". Начало матча - 14:00 мск.
Источник: пресс-служба ФК "Локомотив"
Антон Миранчук: моя мечта - уехать в европейский чемпионат
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал о своей мечте.
Фото: ФК "Локомотив"
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