Антон Миранчук: моя мечта - уехать в европейский чемпионат

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал о своей мечте.
Фото: ФК "Локомотив"
"Хотел бы я жить вечно? Я никогда об этом не задумывался, но нет. Мне кажется, что это совсем не интересно. Интереснее сделать всё за отведённое тебе время.

Мечта? В карьере – уехать в европейский чемпионат. В жизни – большой дом и большая семья", - сказал Миранчук.

В этом сезоне Антон Миранчук сыграл в составе "Локомотива" 20 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

Всего за "Локомотив" он провел 123 матча, забив 30 мячей.

Следующий матч у "железнодорожников" пройдет 5 декабря. В матче 17-го тура РПЛ "Локомотив" примет казанский "Рубин". Начало матча - 14:00 мск.

Источник: пресс-служба ФК "Локомотив"

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Теги: Локомотив Миранчук
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