"Все же, наверное, главная проблема ЦСКА сейчас – это опорная зона. У армейцев в этой зоне медленные футболисты. И Обляков, и Ахметов – они небыстрые игроки. Когда с ними плотно играют, они постоянно теряют мячи. Пока что эти футболисты не соответствуют уровню еврокубков", - сказал Тарханов.
Московский ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. "Армейцы" уступили в матче 5-го тура австрийскому "Вольфсбергу" со счетом 0:1. Это поражение оставило ЦСКА на 4-м месте, с тремя набранными очками. В последнем туре ЦСКА сыграет против загребского "Динамо" на выезде 10 декабря.
Источник: Sport24
Тарханов - о выступлении ЦСКА в Лиге Европы: у "армейцев" в опорной зоне медленные игроки
Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал выступление "армейцев" в Лиге Европы.
Фото: ФК "Урал"
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