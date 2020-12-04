Источник: "Тамбов" зимой может сняться с чемпионата России

Существует вероятность, что "Тамбов", если не будет решён вопрос с финансированием, закончит выступление в Российской Премьер-Лиге зимой.
Фото: ФК "Тамбов"
"На сегодняшний день есть все шансы, что во время зимней паузы "Тамбов", если не будет решён вопрос с финансированием, закончит выступление в РПЛ и снимется с чемпионата", - написал в своем телеграм-канале журналист Василий Конов.

Напомним, что из-за долгов по зарплате часть футболистов "волков" намерена бойкотировать матч 17-го тура чемпионата России с московским "Спартаком".

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Тамбов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Источник: "Тамбов" зимой может сняться с чемпионата России
Источник: "Штутгарт" готов продать Гонсалеса "Зениту" за 20 млн евро 1
Воронин: украинские клубы все время выступали в Европе лучше российских 3
"Ливерпуль" проявляет интерес к защитнику "Лейпцига" Конате
Воронин: цель "Динамо" к столетию – стать чемпионом 2
Смолов: на одну железку во мне стало меньше
Да здравствует зимний футбол! Анонс 26-го тура ФНЛ
Фелиш признан лучшим игроком Ла Лиги в ноябре 1
"Рубин" описал 2020 год фотографией Слуцкого в "Макдоналдсе"
Воронин: уровень РПЛ упал, но зарплаты в России все равно выше
"Динамо" готовит новое предложение по защитнику "Спортинга" Ристовски 1
Худяков - о матче со "Спартаком": 7-8 человек бойкотируют игру. "Тамбов" будет выходить и биться 4
Клубный чемпионат мира пройдет в Японии в декабре 2021 года с участием 7 команд
Тухель может сменить Сульшера в "МЮ"
Невеста Роналду показала, как занимается йогой на яхте (видео) 1
Сборная России охарактеризовала 2020 год словом "Сербия" 5
Стадион "Наполи" официально переименован в честь Марадоны 1
Тарханов - о выступлении ЦСКА в Лиге Европы: у "армейцев" в опорной зоне медленные игроки 4
Жиру - лучший игрок 5-го тура Лиги чемпионов (видео)
Ковач рассказал, когда Головин вернется в состав "Монако"
Жирков стал лучшим игроком "Зенита" в ноябре (фото) 13
Антон Миранчук: моя мечта - уехать в европейский чемпионат 2
ЦСКА продлил контракт с Бистровичем до 2025 года (фото) 5
"Играли хорошо, просто не реализовали свои моменты". Марадишвили - о матче с "Вольфсбергом" 1
"Он что, как-то по другому до этого изъяснялся?" Широков - о скандальном интервью Черчесова 1
Источник: Семак будет тренировать "Зенит" до конца контракта 28
"Если получаешь больше 5 млн. евро, имей совесть и пробегись хоть немножко". Быстров - о Малкоме 11
Суарес вернулся к тренировкам в общей группе (фото)
Грушевский: парадокс – слабый состав ЦСКА лучше играл в Лиге чемпионов, чем нынешний сильный в Лиге Европы
Зе Луиш - лучший игрок "Локомотива" в ноябре (фото) 2
Все новости
-