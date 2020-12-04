"На сегодняшний день есть все шансы, что во время зимней паузы "Тамбов", если не будет решён вопрос с финансированием, закончит выступление в РПЛ и снимется с чемпионата", - написал в своем телеграм-канале журналист Василий Конов.
Напомним, что из-за долгов по зарплате часть футболистов "волков" намерена бойкотировать матч 17-го тура чемпионата России с московским "Спартаком".
Источник: "Тамбов" зимой может сняться с чемпионата России
Существует вероятность, что "Тамбов", если не будет решён вопрос с финансированием, закончит выступление в Российской Премьер-Лиге зимой.
Фото: ФК "Тамбов"
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