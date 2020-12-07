Как сообщает источник, помимо московского "Спартака" Фариасом интересуются еще несколько команд. В их числе "Лилль", "Вильярреал" и "Рома".
Факундо Фариас дебютировал за аргентинский "Колон" в этом сезоне. На его счету уже есть два забитых мяча в Кубке аргентинской лиги.
"Спартак" после 17-го тура РПЛ лидирует в чемпионате вместе с петербургским "Зенитом". У обеих команд набрано по 35 очков.
Источник: AS Argentina
Источник: "Спартак" интересуется 18-летним аргентинским полузащитником Фариасом
В сферу интересов московского "Спартака" попал полузащитник аргентинского "Колона" Факундо Фариас.
Фото: clubcolon.com.ar
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