Дуглас Сантос забил гол в ворота "Урала" в матче 17-го тура РПЛ. Игра закончилась со счетом 5:1 в пользу "Зенита". Этот гол стал третьим для Сантоса в этом сезоне, также бразилец сделал семь результативных передач по ходу нынешнего сезона. Сантос имеет 10 очков по системе "гол+пас".
Таким образом, Сантос стал лучшим защитником "Зенита" по этому показателю. До этого рекорд по результативности поставил Доменико Кришито. В сезоне 2017/2018 он набрал 8 очков по системе "гол+пас" (4+4).
"Зенит" идет в лидерах РПЛ по итогам 17-го тура РПЛ вместе с московским "Спартаком". У обеих команд набрано по 35 очков.
Источник: пресс-служба "Зенита"
Игрок "Зенита" Дуглас Сантос установил клубный рекорд среди защитников
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос набрал 10 очков по системе "гол+пас".
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