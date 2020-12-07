- Понимаю ли я русский мат? О, эти слова я выучил сразу же! Любой футболист, приезжая в другую страну, первым делом узнает ругательства! Что вы смеетесь - это правда. Так что все эти слова я знаю, только не произношу. Я вообще молчун, - передает слова Марио Фернандеса "Комсомольская правда".
Правый защитник Марио Фернандес перешел в московский ЦСКА из "Гремио" в июле 2012 года. За восемь с лишним сезонов в составе красно-синих Марио провел 287 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 46 результативных передач. С октября 2017 года Фернандес выступает за сборную России, в 25 матчах за которую на его счету 3 забитых мяча и 2 ассиста, в том числе гол и результативная передача на Чемпионате мира 2018 года, который прошел в нашей стране.
Фернандес: русский мат выучил сразу же. Любой футболист в другой стране первым делом узнает ругательства
Правый защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал о том, какие слова в русском языке выучил в первую очередь.
Фото: ПФК ЦСКА
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