"Тедеско наконец подняли в клубе до статуса Газизова. Или наоборот, Газизова понизили до статуса Тедеско.
Служебную машину гендиректора отдали вчера главному тренеру. А машину Тедеско – Nissan Qashqai – передали Газизову.
Рокировка. Почему сейчас?" – написал Казаков в своем телеграм-канале.
Ранее была информация, что Газизов покинет "Спартак" этой зимой. Сообщалось, что гендиректор согласовал с клубом досрояный разрыв контракта.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
В следующем туре команда Тедеско сыграет на выезде с "Сочи". Матч состоится 12 декабря и начнется в 16:30 мск.
Источник: служебную машину Газизова отдали Тедеско
Журналист Илья Казаков сообщил об обмене служебными автомобилями генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова и главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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