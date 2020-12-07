Комиссия постановила, что судья ошибочно не удалил защитника «Урала» Игоря Калинина на 1-й минуте матча, сообщает официальный сайт РФС.
Матч закончился победой "Урала" со счетом 1:0.
В текущем сезоне РПЛ "Сочи" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. "Урал" расположился на 11-й строчке, имея в своем активе 19 очков.
ЭКС РФС признала ошибку арбитра в матче "Урал" - "Сочи"
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС оценила работу арбитра Станислава Васильева в матче 16 тура РПЛ "Урал" - "Сочи".
Фото: ФК "Сочи"
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