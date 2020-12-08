Семак отметил, что подобные высказывания Дриусси являются ударом по имиджу. Вместе с тем тренер добавил, что главное – действия игрока на поле.
"Играя на своей позиции, он забил 11 мячей, а на позиции форварда — 5. Возможно, ему некомфортно на этой позиции, но на ней он приносит пользу", - сказал Семак.
Напомним, что ранее Дриусси в общении с болельщиками на Twitch выразил недовольство своей позицией на поле. Также он отметил, что соскучился по действиям на острие атаки, и высказал готовность к возвращению в "Ривер Плейт", цвета которого защищал до перехода в "Зенит".
Источник: Матч ТВ
Семак: возможно, Дриусси некомфортно на нынешней позиции, но на ней он полезен
Наставник "Зенита" Сергей Семак отреагировал на заявление форварда команды Себастьяна Дриусси, высказавшего недовольство своей позицией.
Фото: ФК "Зенит"
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