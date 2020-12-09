Вендел: "Зенит" оказался лучше, чем я себе представлял

Полузащитник "Зенита" Вендел поделился впечатлениями о пребывании в составе петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"
"Команда оказалась даже лучше, чем я себе ее представлял, когда прибыл после предсезонной подготовки. Я почти сразу получил возможность проявить себя, и отвоевал себе место в стартовом составе.

Проект клуба заключается не только в том, чтобы выигрывать национальный чемпионат, но и чтобы бороться с лучшими клубами Европы.

В этом сезоне мечта о выходе в плей-офф Лиги чемпионов не сбылась, но мы твердо стоим на ногах в РПЛ, чемпионский титул - наша цель", - сказал Вендел.

Вендел перешел в "Зенит" в октябре 2020 года из лиссабонского "Спортинга". За петербургский клуб он провел 8 матчей во всех турнирах, результативными действиями в них отметиться не удалось.

Вчера "Зенит" уступил в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов дортмундской "Боруссии" (1:2). Петербургский клуб занял последнее место в группе F, набрав всего одно очко в 6-ти турах Лиги чемпионов.

В РПЛ "Зенит" делит 1-2-е место с московским "Спартаком". В активе команд по 35 очков. В следующем туре "Зенит" дома сыграет против московского "Динамо". Игра пройдет 12 декабря.

Источник: O Dia

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Теги: Вендел Зенит
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