Московский ЦСКА сегодня сообщил, что на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы против загребского "Динамо" отправился усеченный состав.
Как сообщает Sport24, хорватский полузащитник "армейцев" Никола Влашич не полетел с командой в Хорватию.
Матч последнего тура группового этапа Лиги Европы между загребским "Динамо" и ЦСКА пройдет завтра. Встреча начнется в 23:00 мск.
ЦСКА потерял все шансы на продолжение борьбы в еврокубках весной. У "армейцев" 3 очка после 5-ти матчей.
Загребское "Динамо" уже имеет путевку в 1/16 финала Лиги Европы.
Источник: Sport24
Источник: Влашич не полетел на матч с загребским "Динамо"
По информации источника, полузащитник ЦСКА Никола Влашич пропустит игру Лиги Европы против загребского "Динамо".
Фото: Константин Рыбин/РПЛ
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