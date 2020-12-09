"Ивелин Попов восстанавливается. Все у него идет хорошо. Опережает сроки. На зимних сборах вернется в общую группу. Во второй части чемпионата он нам поможет", - сказал Рубашко.
Напомним, Ивелин Попов получил травму в матче 5-го тура РПЛ против "Тамбова" (1:0). У болгарина надрыв передней крестообразной связки колена. Ему была сделана операция.
Ивелин Попов перешел в "Сочи" в августе 2020 года. Он успел сыграть за сочинцев всего 26 минут.
"Сочи" идет на 7-м месте в таблице РПЛ. В активе команды 27 очков после 17-ти проведенных матчей.
Источник: Sport24
Гендиректор "Сочи": Попов восстанавливается с опережением сроков
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал о ходе восстановления после травмы игрока команды Ивелина Попова.
Фото: ФК "Сочи"
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