"Не все игроки готовятся к матчу, есть проблемы, и в любом случае в полном составе, я думаю, "Зенит" не сыграет.
В матче с "Динамо" нужно играть, выкладываться на 100 процентов, и в каждом матче стараться играть на победу. Что мы и будем делать, – сказал Семак.
Игра 18-го тура РПЛ "Зенит" - "Динамо" пройдет 12 декабря в Санкт-Петербурге. Начало матча в 19:00 мск. Игра пройдет при пустых трибунах.
"Зенит" после 17-ти матчей делит 1-2-е место с московским "Спартаком". У команд набрано по 35 очков.
Источник: пресс-служба ФК "Зенит"
Семак: у нас есть проблемы, в полном составе с "Динамо" "Зенит" не сыграет
Фото: ФК "Зенит"
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