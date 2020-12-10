Как сообщает источник, несмотря на пандемию коронавируса, основная команда ЦСКА, вероятно, проведет подготовку к весеннему отрезку сезона в привычном для себя месте – испанском Кампоаморе.
Отметим, что ЦСКА по итогам 17 туров набрал 33 балла и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Свой последний матч в нынешнем году "армейцы" проведут 17 декабря против "Ростова".
Источник: Sport24
Источник: ЦСКА проведет зимние сборы в Испании
ЦСКА намерен отправиться на зимние сборы в Испанию.
Фото: EPA/ТАСС
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