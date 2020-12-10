"Почему Дзюба перестал бегать? Он же раньше бегал во фланги, был активный. Что с ним произошло? Вот он вышел на замену в матче с "Боруссией" и ничего не сделал.
Для нападающего важно всегда камуфлировать свои действия, отскакивать от защитника. Вот есть Влашич в ЦСКА — посмотрите, чем он хорош. Никола всё время свободен для приёма. У него есть силы, а Дзюбы сил нет. В буквальном смысле! Что происходит? Он что, остановился в росте?", - заявил Орлов.
Петербургский "Зенит" уступил в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов дортмундской "Боруссии" со счетом 1:2. По итогам групповой стадии "Зенит" занял последнее место в группе F, набрав всего одно очко за шесть матчей, сыграв вничью с итальянским "Лацио" (1:1).
Ближайший матча у "Зенита" против "Динамо". Игра пройдет в Петербурге 12 декабря и начнется в 19:00.
Артем Дзюба в этом сезоне провел 21 матч в составе "Зенита", забив 10 мячей.
Никола Влашич в составе московских "армейцев" сыграл в 20 матчах текущего сезона, забив 7 мячей во всех турнирах.
Источник: "Радио "Зенит"
Орлов: у Дзюбы нет сил. В буквальном смысле!
Спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментировал игру нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
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