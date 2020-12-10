"Сейчас говорят, что в плохой игре Кокорина в "Спартаке" виноват Газизов. Дескать, за это его убрали. Но Газизов мне лично сказал, что неблагородно повёл себя господин Тедеско. Он мне сказал: "На первой встрече Федун разрешил хоть тренера менять, хоть кого. Говорил про роль генерального директора, положительную работу", - заявил Орлов.
Напомним, Шамиль Газизов был уволен с поста генерального директора московского "Спартака" во вторник. На эту позицию Газизов пришел летом этого года.
Руководить клубом вместо Газизова будет Евгений Мележиков, управляющий директор "красно-белых". Ранее он работал на позиции директора по безопасности московского "Спартака".
"Спартак" делит 1-2 место с петербургским "Зенитом" после 17-го тура РПЛ. У обеих команд набрано по 35 очков. В следующем туре "Спартак" на выезде сыграет против "Сочи". Матч на стадионе "Фишт" пройдет 12 декабря и начнется в 16:30 мск.
Источник: "Радио "Зенит"
Орлов рассказал подробности ухода Газизова из "Спартака"
Спортивный журналист Геннадий Орлов раскрыл подробности увольнения Шамиля Газизова с поста генерального директора "Спартака".
Фото: "Уфа"
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