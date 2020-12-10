"Операция прошла успешно, а главное вовремя! Выздоравливай, родной", - написала жена Мамаева.
Павлу Мамаеву была сделана плановая операция на ахилле. Мамаев уже не сыграет в этом году в составе "Ростова".
Павел Мамаев в этом сезоне провел за "Ростов" 9 матчей в РПЛ, забив два гола и отдав одну результативную передачу.
Источник: инстаграм Аланы Мамаевой
Жена Мамаева сообщила об успешной операции у Павла (фото)
Алана Мамаева в своем инстаграме написала о проведенной операции у игрока "Ростова" Павла Мамаева.
Фото: инстаграм Аланы Мамаевой
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