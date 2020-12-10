"Мне не очень понятна история с увольнением Газизова. Я помню слова Леонида Федуна о том, что Газизов с бюджетом в четыре раза ниже, чем у "Спартака" и добивается таких результатов в "Уфе", то что он сделает с нашим клубом. Я так понял, что стратегический план Газизова устроил Федуна. И, наверное, по этому плану Газизов и продолжал работать. Может быть, что он закрыл эту кормушку, многим не понравилось, но в "Спартаке" идет борьба за ресурсы Леонида Федуна и мне кажется, что в этой борьбе отдельным людям он закрыл и чтобы снова открыть, надо было от этого человека избавиться.
Я думаю, что внутренняя кабинетная борьба, война привела к увольнению Газизова. Три миллиона долларов, пять миллионов компенсации, я думаю, Федуну по барабану, но полгода назад он говорил одни вещи, а сейчас он с этими вещами мериться уже не хочет", - сказал Генич в интервью на ютуб-канале "Футбольный Биги".
Генич - об увольнении Газизова: три миллиона долларов компенсации или пять, я думаю, Федуну по барабану
Комментатор Константин Генич прокомментировал отставку генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова.
Фото: ФК "Спартак"
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