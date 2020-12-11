Бакаев: у "Сочи" и "Зенита" хорошие игроки, нас ждет бой не на жизнь, а на смерть

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев высказался о ближайших матчах "красно-белых" в РПЛ – против "Сочи" и "Зенита".
Фото: "Спартак"
"Хочется выиграть эти две игры и выйти на первое место. Но будет очень тяжело, это две очень сильные команды. Мы приложим все усилия, чтобы выиграть эти матчи, как бы тяжело ни было. У "Сочи" и "Зенита" очень хорошие игроки, классные, опытные, так что нас ждет бой не на жизнь, а на смерть", - сказал Бакаев.

Отметим, что следующий матч в РПЛ "Спартак" проведет на выезде против "Сочи" в рамках 18-го тура. Встреча пройдет завтра, 12 декабря. Начало – в 16.30 мск. В среду, 16 декабря, "Спартак" встретится в гостях с "Зенитом" в матче 19-го тура. Игра начнется в 20.00 мск.

Источник: пресс-служба "Спартака"

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Теги: Спартак Бакаев З Сочи Зенит
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