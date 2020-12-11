"Я буду представлять интересы Никиты Данченкова. Почему решил взяться за дело? То, что произошло, — ужасно, надо понять, как выходить из этой ситуации. Широков признал свою вину, посмотрим, что будет дальше", - приводит комментарий Добровинского "Чемпионат".
По словам юриста, сегодня пройдет допрос свидетелей. Добровинский также отметил, что свидетели говорят примерно одно и то же, показания расходятся только лишь во фразах, которые сказал Широков, приближаясь к потерпевшему.
Известный юрист Добровинский будет представлять интересы избитого Широковым арбитра
Известный адвокат Александр Добровинский будет представлять интересы арбитра Никиты Данченкова, избитого экс-игроком сборной России Романом Широковым.
Фото: "Чемпионат"
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