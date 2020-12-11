Корян: чтобы уехать в Европу, нужно зарекомендовать себя в России. Миранчук – большой пример

Полузащитник "Химок" Аршак Корян, ранее выступавший за голландский "Витесс", высказался о возможном продолжении карьеры в Европе.

Фото: Официальный сайт ФК "Химки"