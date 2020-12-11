Корян ответил на вопрос о том, поедет ли он в европейский клуб, если у него появится такой вариант.
"Думаю, сначала нужно закрепиться здесь, проявить себя и только потом уезжать. По-другому в Европу не заберут. Надо, чтобы тебя там заметили — так же, как с Алексеем Миранчуком было. Он большой пример: ты себя здесь зарекомендовал и поехал", - сказал Корян.
Напомним, что Корян выступал за "Витесс" в 2015-2017 годах. В нынешнем розыгрыше чемпионата России 25-летний игрок провел в составе "Химок" 10 матчей, в которых забил три гола и сделал одну голевую передачу.
Источник: Sport24
Корян: чтобы уехать в Европу, нужно зарекомендовать себя в России. Миранчук – большой пример
Полузащитник "Химок" Аршак Корян, ранее выступавший за голландский "Витесс", высказался о возможном продолжении карьеры в Европе.
Фото: Официальный сайт ФК "Химки"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!