Шамиля Газизова заметили выходящим из администрации главы республики Башкортостан (фото)

Бывшего генерального директора московского "Спартака" и "Уфа" Шамиля Газизова заметили выходящим из здания администрации республики Башкортостан.
Фото: телеграм-канал "Подслушано в Башкирии"
Как сообщает источник, в Уфе был замечен бывший генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов. Недавно он был уволен с аналогичной должности из московского "Спартака".

Очевидцы сфотографировали его у Белого дома в Уфе.

Как заявил Газизов агентству "Башинформ", в Уфу он прилетел навестить своего старого друга Ростислава Мурзагулова.

Шамиль Газизов был генеральным директором футбольного клуба "Уфа" с 2012 по 2020 год. Летом этого года он перешел на такую же должность в "Спартаке". На прошлой неделе Газизов был уволен из московской команды, проведя в ней 5 месяцев.

Источник: телеграм-канал "Подслушано в Башкирии"

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Теги: Газизов УФА
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