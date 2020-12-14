Как сообщает источник, "Спартак" попробует зимой приобрести норвежского полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна.
Стороны уже контактировали между собой по возможному переходу Норманна в состав "красно-белых".
Матиас Норманн перешел в "Ростов" в январе 2019 года. В этом сезоне норвежец сыграл за ростовчан в 13-ти матчах во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативных передачи.
Всего за "Ростов" он провел 48 матчей, в которых забил два гола и отдал восемь голевых передач.
Источник: Чемпионат
"Спартак" зимой планирует приобрести у "Ростова" Норманна
Московский "Спартак" заинтересован в приобретении полузащитника "Ростова" Матиасе Норманне.
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!