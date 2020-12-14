Тугарев поделился впечатлениями после дебютного гола в РПЛ

Полузащитник "Ростова" Роман Тугарев поделился эмоциями после гола в ворота "Ахмата" (1:0), который стал для него первым в РПЛ.

Фото: ФК "Локомотив"