"После забитого гола подумал, что наконец я это сделал!
Я бил в створ, но при этом подразумевал, что кто-то может если что подправить мяч в сетку. Алеесами сыграл умно в том эпизоде", - сказал Тугарев.
Мяч Романа Тугарева в концовке встречи с грозненским "Ахматом" (1:0) принес ростовчанам победу в матче 18-го тура РПЛ. "Ростов" занимает четвертое место в таблице чемпионата России, набрав 32 очка после 18-ти матчей.
Роман Тугарев выступает в "Ростове" на правах аренды из московского "Локомотива". В этом сезоне в составе ростовской команды он провел семь матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.
Источник: пресс-служба ФК "Ростов"
Тугарев поделился впечатлениями после дебютного гола в РПЛ
Полузащитник "Ростова" Роман Тугарев поделился эмоциями после гола в ворота "Ахмата" (1:0), который стал для него первым в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
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