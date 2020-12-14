Как сообщает источник, вратарь "Химок" Илья Лантратов зимой может уйти в другую команду.
25-летним голкипером интересуется московский "Локомотив".
Свою карьеру Лантратов может продолжить и в составе петербургского "Зенита". Такой вариант возможен, если "Зенит" не будет продлевать контракт с Андреем Луневым.
В этом сезоне Илья Лантратов провел 18 матчей в составе "Химок". В пяти встречах он не пропустил ни одного мяча.
"Химки" идут на 11-м месте в таблице РПЛ, набрав 22 очка после 18-ти туров.
Источник: РБ-Спорт
Источник: вратарь "Химок" Лантратов может перейти в "Зенит" или "Локомотив"
Голкипер подмосковных "Химок" Илья Лантратов зимой может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Химки"
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