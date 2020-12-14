По информации источника, одним из вариантов усиления "Спартака" в ближайшее трансферное окно является голландский футболист из АЗ
Тён Копмейнерс.
22-летний полузащитник является важным игроком для своей команды. В октябре этого года он дебютировал за сборную Нидерландов в матче с командой Мексики (0:1).
В этом сезоне Копмейнерс провел в составе АЗ 19 матчей и забил восемь голов.
Источник: РБ-спорт
Источник: "Спартак" может усилиться голландским полузащитником Копмейнерсом
Московский "Спартак" рассматривает в зимнее трансферное окно приобрести на позицию опорного полузащитника Тёна Копмейнерса из клуба АЗ.
Фото: АЗ
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