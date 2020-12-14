"На матче "Зенит" - "Спартак" можно и ждать скандалов, и не ждать. От Тедеско можно ожидать вообще чего угодно.
На протяжении всего матча с "Сочи" Тедеско что-то выговаривал. А зачем он показал этот жест с деньгами? Кажется, Моуринью на пять матчей за такое дисквалифицировали. Все эти действия компрометируют российский футбол", - заявил Орлов.
Напомним, в ходе матча "Сочи" - "Спартак" (1:0) главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско показал скамейке запасных сочинцев и резервному арбитру встречи пальцами "шелест купюр".
Тедеско за такой жест может получить дисквалификацию на два матча. Заседание КДК РФС состоится завтра.
Матч "Зенит" - "Спартак" пройдет в Санкт-Петербурге 16 декабря. Игра начнется в 20:00 мск.
"Зенит" идет на первом месте, набрав 38 очков. "Спартак" - второй в таблице РПЛ, отстает от петербуржцев на три очка.
Источник: "Радио Зенит"
Орлов прокомментировал жест Тедеско в матче с "Сочи"
Спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментировал жест главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско, который пальцами изобразил шелест денег.
Фото: ФК "Зенит"
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