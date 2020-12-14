"Это неправда. Никаких контактов по поводу Норманна со "Спартаком" у нас не было", - сказал Норманн.
Норманн перешел в "Ростов" в январе 2019 года.
В текущем сезоне РПЛ 24-летний норвежец в составе "Ростова" провел 12 матчей и забил 1 мяч.
Источник: "СЭ"
"Ростов" отреагировал на информацию об интересе "Спартака" к Норманну
Руководитель пресс-службы "Ростова" Денис Штанько прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника команды Матиаса Норманна в "Спартак".
Фото: Sportbox
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