Карасев рассудит "Зенит" - "Спартак" и другие назначения арбитров в 19-м туре РФС огласил список арбитров, которые обсудят матчи 19-го тура чемпионата России. Тур начнется 16 декабря матчем "Сочи" — "Динамо", который обслужит Виталий Мешков. Закончится тур матчем "Тамбов" — "Урал" 18 декабря. Игру рассудит Сергей Иванов.Поединок "Зенит" - "Спартак" обслужит Сергей Карасев. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Вчера, 23:32 Опубликовал: Соловей Павел Теги: Спартак Зенит Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 20 1 2 3 4 5